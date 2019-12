La grande Une Calvinia s'intensifie et devient forte tempête tropicale

Calvinia poursuit sa phase d'intensification. Devenue forte tempête tropicale, Calvinia se situait à 10h à 270 km des côtes réunionnaises, secteur Est-Nord-Est (20.6 Sud / 58.4 Est). Le système se déplace en direction de l'Ouest à une vitesse de 4km/h. Les vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer sont de 95 km/h et les rafales maximales estimées sur mer sont de 130 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 31/12 à 10h locales, par 21.0 Sud / 57.6 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/01 à 10h locales, par 25.3 Sud / 60.6 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 02/01 à 10h locales, par 33.9 Sud / 64.4 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 03/01 à 10h locales, par 39.1 Sud / 72.5 Est. Nicolas Payet Lu 2341 fois