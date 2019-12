Calvinia à 290km de La Réunion: La pré-alerte cyclonique maintenue par la préfecture

La tempête tropicale Calvinia, qui s'est intensifiée et évolue maintenant à environ 290 km à l'est de La Réunion, reste une menace potentielle pour l'île dans les jours à venir. Le système devrait passer légèrement plus proche que prévu des côtes réunionnaises, ce qui a amené Météo France à renforcer la vigilance vents forts. De plus, la houle de secteur est-sud-est, associée à Calvinia, s'amplifiant sur une zone allant de Saint-Joseph à Champ-Borne en passant par Sainte-Rose, une vigilance forte houle est émise. La houle pourrait atteindre, voire dépasser les 4 mètres.



En conséquence, le niveau "pré-alerte cyclonique" du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones déclenché ce samedi 28 décembre 2019 à 18h est maintenu au regard des prévisions de météo France.



Ainsi, il est vivement conseillé de :



• Se tenir informé régulièrement sur l'évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;

• De ne pas installer de barnum, de tentes, de parasols ou toute structure ayant prise au vent sur les plages ;

• Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ;

• Ne pas s'approcher du rivage en cas de houle ;

• Éviter les rivières de la zone plus particulièrement exposée par la dépression de Sainte-Rose à Saint-Leu ;

• Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;

• Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d'habitation ;

• Vérifier l'arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ;

• S'assurer de connaître le numéro du centre d'hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ;

• Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.



Numéros de téléphones utiles: SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.



*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile