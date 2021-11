Calvados : Une jeune femme décède après avoir été découverte tête en bas

On ne sait pas encore combien de temps elle est restée dans cette position, ni ce qu'elle faisait là.

Une habitante de la ville de Caen, dans le Calvados, a été retrouvée la tête en bas, accrochée au grillage du Parc des expositions de la ville, par son pantalon.



Découverte au petit matin de ce jeudi 4 novembre par un passant, la jeune femme de 20 ans a été conduite au service des urgences dans un état préoccupant. Inconsciente, elle est décédée quelques heures plus tard.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cet accident. Selon les premiers éléments, celui-ci pourrait avoir été causé lors du franchissement du grillage. L'emploi du temps de la victime est en cours d'exploitation, a indiqué la procureure de la République de la ville de Caen.