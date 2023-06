Courrier des lecteurs Calomniez ! Calomniez ! Il en restera bien quelque chose

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 09:28

Ce n'est pas la situation de "décasage" ou de sortie du territoire,comme elle se déroule actuellement et qui aurait dû démarrer bien plus tôt à Mayotte qui est à critiquer mais de la controverse ou les allégations, dès qu'un député pas comme les autres décrit la réalité d'une situation. [En réf." Une tribune de Nicolas Bay au vitriol sur la situation à Mayotte Gazeti] Quand un député ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout pas ... Alors évidemment ça dérange . Ceux qui n'ont pas envie d'entendre n'ont qu'à faire connaître leurs propositions pour sortir de cette situation...et surtout agir pour sortir de cette réalité ... ... Marre des politiques qui font de la langue de bois. Ndlr:"Au vitriol"?? Pas du tout, seulement à l'encre rouge pour souligner le zéro pointé sur la politique menée jusque-là dans ce morceau de territoire entré dans la République française de part la force des choses et contre nature .

C'est Sarko qui disait que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'Histoire...et à juste titre.ndlr. pas de l'Histoire de l'humanité bien sûr puisqu'elle est le berceau, mais de l'Histoire de la modernité depuis la décolonisation. Moi je dirai que Mayotte n'est pas rentré dans la République!

Contre vents et marées, il faudra bien l'y forcer si elle veut rester.