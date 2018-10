Calogéro "Liberté Chérie Tour"

Près de trois ans après l'énorme succès de "Feux d'artifice" vendu à plus de 800 000 exemplaires et une tournée jouée devant plus de 400 000 spectateurs, CALOGERO s’est lancé dans son "LIBERTE CHERIE TOUR" depuis mars 2018 pour nous électriser au cours d'une tournée qui promet d'être vibrante, pop rock et festive.



Coup d'envoi du "LIBERTE CHERIE TOUR" le 10 mars 2018 à Amiens, suivi des plus grandes villes de France et de la Suisse et de la Belgique ainsi que Paris à l'Accorhotels Arena les 5 et 6 juin 2018 sans oublier l'’île de la Réunion au Petit Stade de l’Est le samedi 27 octobre 2018.



Billets en vente sur MONTICKET.RE et ses points de vente.