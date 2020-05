A la Une . "Calme, pragmatisme et bonne volonté" demande Emmanuel Macron aux Français pour le déconfinement Le chef de l’État a appelé ce lundi les Français à aborder le déconfinement avec "calme, pragmatisme et bonne volonté". Il affirme aussi "comprendre les inquiétudes restantes". Les derniers détails de la stratégie de déconfinement seront connus jeudi.

Le président de la République a averti les Français aujourd’hui que le déconfinement du 11 mai devait être abordé avec "beaucoup d'organisation, de calme, de pragmatisme et de bonne volonté".



Face au doute suscité par la réouverture des écoles et la reprise du travail, Emmanuel Macron a affirmé "comprendre toutes les inquiétudes". C’est pourquoi il annonce que "les derniers détails" seront dévoilés jeudi prochain.



Le chef de l’État a déclaré que le 11 mai n’était "pas un retour à la normale, mais une nouvelle étape de cette vie avec le virus après le confinement". Il précise que les Français devront apprendre avec le virus tant qu’aucun traitement stable ou vaccin ne soit trouvé.



Après le 11 mai, Emmanuel Macron estime qu’ils auront trois semaines jusqu’au 2 juin pour "avoir une vision plus claire de comment les choses évoluent". Nicolas Payet Lu 633 fois