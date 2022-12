A la Une . Californie : Un séisme de magnitude 6,4 fait au moins deux morts

Au moins deux personnes sont mortes en Californie après un puissant séisme qui a secoué la côté nord. Par N.P - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 07:41





Alors que la Californie est régulièrement touchée par ce genre de phénomène, les sismologues avertissent sur la très forte probabilité qu'un séisme provoque de vastes destructions ces 30 prochaines années. La côte nord de la Californie a été secouée par un séisme de magnitude 6,4 dans la nuit de lundi à mardi. Le tremblement de terre s'est produit à une quarantaine de kilomètres de la localité portuaire d'Eureka. Aucune alerte tsunami n'a été déclenchée.Le bilan provisoire fait état d'au moins deux morts et onze blessés, rapporte le Monde . Des dizaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité.Alors que la Californie est régulièrement touchée par ce genre de phénomène, les sismologues avertissent sur la très forte probabilité qu'un séisme provoque de vastes destructions ces 30 prochaines années.

A M6.4 earthquake has occurred south of Eureka, CA in northern CA (Humboldt Co.). Additional shaking from aftershocks is expected in the region. We are continuing to monitor this event, so check back for additional information. #Humboldt #earthquake pic.twitter.com/DpaIlz3RGV

— California Geological Survey (@CAGeoSurvey) December 20, 2022