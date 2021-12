International Californie : Un bodyboarder succombe à une possible attaque de grand requin blanc

Un homme a succombé à une possible attaque de grand requin blanc vendredi 24 décembre sur la côte californienne. Le bodyboarder a été trouvé inconscient dans l'eau avec une blessure pouvant s'apparenter à une morsure de grand requin blanc. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 09:43

La veille de Noël, à la plage de Morro Bay State Park en Californie, un surfeur a été retrouvé inanimé dans l'eau avec une "blessure apparente de requin", rapporte ABC News. C'est une surfeuse qui était à proximité qui a indiqué avoir vu une planche de body board et une personne retournée face à l'eau. Elle a expliqué avoir essayé de le ramener sur la plage avant d'être rapidement aidée par les secours.



Malheureusement, la mort de l'homme a été prononcée sur place. Une expertise médico-légale est prévue afin de mesurer avec exactitude la taille de la blessure. Pour autant, les premiers éléments semblent indiquer la possibilité d'une morsure de grand requin blanc. Par mesure de sécurité, les autorités ont décidé de laisser la plage et ses alentours ouverts mais ont décidé d'interdire la baignade pendant 24 heures.



Selon ABC News, les attaques de requins restent rares dans le pays. En 2020, 33 attaques ont été observées faisant 3 victimes, selon les chiffres du Florida Museum of Natural History, de l’Université de Floride. La même source indique qu'en 2020, 57 morsures de requins ont été dénombrées à travers le monde contre 64 en 2019. Dix personnes ont perdu la vie dans ces attaques de requins en 2020, ce qui en fait l'année la plus meurtrière depuis 2013, rapporte encore l’Université de Floride.



