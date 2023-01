A la Une . Californie : Sept morts dans une nouvelle fusillade, 48 heures après la tuerie de Monterey Park

La Californie a été frappée par une nouvelle fusillade le 23 janvier, moins de 48 heures après la tuerie qui a fait 11 morts dans le même état. Par JC Robert - Publié le Mardi 24 Janvier 2023 à 11:30





Cette fois-ci, un tireur a tué sept personnes dans deux exploitations agricoles à Half Moon Bay, une ville de plus de 10.000 habitants rapporte le Midi Libre . Les forces de l'ordre ont rapidement arrêté le principal suspect. Le drame s'est déroulé dans des exploitations agricoles situées à quelques kilomètres d'écart.Des dizaines de milliers de personnes étaient en train de se rassembler près du lieu de la fusillade pour les festivités du Nouvel An chinois, prévues sur deux jours. Cette tragédie intervient 48 heures après la fusillade de Monterey Park, près de Los Angeles, qui a fait 11 morts.

Des morts par balle en hausse aux Etats-Unis Le suspect a été retrouvé mort quelques heures plus tard dans sa camionnette. Malheureusement, les victimes de la violence armée sont de plus en en plus nombreuses aux États-Unis.



En 2021, environ 49.000 personnes sont mortes par balle, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour. Plus de la moitié sont des suicides.