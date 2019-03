Californie: Il gagne 10 millions d'euros à un jeu de grattage mais ses colocataires lui volent son ticket

Un jeune californien aurait pu gagner le jackpot en jouant à un simple jeu de grattage. En effet, alors qu'il a déboursé seulement 30 dollars pour acheter son ticket, le jeune homme voit qu'il vient de remporter la somme de 10 000 euros.



Dans l'euphorie, il n'hésite pas à en faire directement part à ses colocataires en rentrant chez lui.



Or, quand il a voulu se rendre pour échanger son ticket le lendemain matin, le buraliste lui a gentiment indiqué que son ticket n'était pas un ticket gagnant. Croyant s'être fait voler, il est allé porte plainte.



Aurait-il donc mal vu? Non, c'est en réalité ses colocataires qui lui ont dérobé son ticket gagnant, le remplaçant par un perdant, pour tenter d'empocher la somme à sa place. Une somme qui plus est n'était pas de 10 000 euros mais 10 millions d'euros.



Les vols de tickets gagnants sont assez fréquents. Une enquête de routine a été ouverte. Il s'agit d'une formalité en cas de gros gain comme celui-là.



Grâce à des vidéos de surveillance et un véritable travail d'investigation, le véritable acheteur du ticket a pu être identifié. Le voleur a lui aussi été identifié, niant les faits. Il encourt jusqu'à trois ans de prison.



Cependant rien n'indique que le gagnant puisse récupérer son argent.