Californie : Arrivée probable d'un cyclone alors que 17 personnes ont péri dans des intempéries

Alors que des tempêtes successives ont fait 17 morts dans l'Ouest des Etats-Unis, un cyclone est attendu dans les prochaines heures en Californie. De nombreuses évacuations ont été ordonnées. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 06:31

Ravagée par une tempête depuis une dizaine de jours, la Californie a déclaré l’état d’urgence. La ville de Montecito, où réside notamment le prince Harry et Meghan Markle ou encore l'actrice Jennifer Aniston a été évacuée de la plupart de ses résidents depuis le début de la semaine.



Sur des collines déjà saturées d’eau par les tempêtes, il est tombé entre 30 et 50 centimètres de pluie provoquant des inondations accentuées par les ravages de l'incendie de 2017 qui privent la région d'une végétation qui stabilise les sols et favorisent les glissements de terrain.



Dans le centre de la Californie, un petit garçon de 5 ans a été porté disparu, après que la voiture dans laquelle il se trouvait avec sa mère a été emportée dans un ruisseau voisin. Les recherches pour tenter de le retrouver ont été suspendues en raison des dangers encourus par les plongeurs dans les eaux déchainées et les coulées de boue.



C'est dans ce contexte qu'un cyclone est attendu dans les prochaines heures. Il devrait frapper le nord de la Californie et devrait susciter de fortes chutes de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada, selon les services météorologiques américains. De nombreux foyers sont privés d'électricité.



Cependant, les pluies exceptionnelles des derniers jours ne suffiront pas à reconstituer les réserves d’eau en Californie, durement frappée par la sécheresse depuis deux décennies.