7mag.re Calie, la Réunionnaise débarque avec son projet tellement sexy

Cela faisait plus de 10 ans que Calie exerçait ses talents en Australie. Un métier totalement à part, qui fraye avec la ligne rouge sans jamais la dépasser. La crise a fait revenir la belle dans son île natale et elle est bien décider à enflammer les soirées réunionnaises en les pimentant un peu plus... Mais attention il y a des limites qui ne seront jamais dépassées. Rencontre avec une entrepreneuse qui sait ce qu'elle veut, et surtout ce qu'elle ne veut pas!



Photo: YKS Yakusa - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 18:10 | Lu 48 fois

Du caractère il faut en avoir pour exercer le métier de Calie... En France pas d'équivalent à ces serveuses très spéciales, peu vêtues, maniant aussi bien le plateau que la barre de pôle dance mais qui ne sont pas des escorts girls ou autres spécialistes du sexe tarifié. La Réunion voit le concept débarquer avec à la tête de Reunion's Best Nights, Calie la blonde aux courbes LIRE LA SUITE



