Education Calendrier scolaire : La rentrée reportée au 29 janvier 2015

Après avoir successivement reçu les parents d'élèves, les lycéens et les organisations syndicales, le recteur de l'Académie, Thierry Terret, a officiellement communiqué les modifications portées sur le calendrier scolaire.



Invité du JT d'Antenne Réunion jeudi soir, il a indiqué que pour la période de l'été austral pour les trois années à venir, la rentrée serait prévue le 29 janvier en 2015, le 28 janvier en 2016 et le 30 janvier en 2017. Tout en maintenant un minimum de dix jours pour les vacances de mars et de mai.



Pour rappel, le débat sur le calendrier scolaire avait été relancé par les manifestations des lycéens qui exigeaient de ne pas travailler durant le mois de janvier.



Hier, les syndicats avaient fait part de leur satisfaction et avaient souligné qu'un compromis avait été trouvé sur cette question.



Dans un communiqué, la CGTR Educ'action souligne que "force est de constater que la réponse du rectorat colle au plus près de l’exigence des lycéens, à savoir "pas de rentrée en janvier". En ce sens, la décision prise constitue un compromis acceptable qui permet à toutes les parties de sortir par le haut des tensions actuelles".



Le temps de scolarité des élèves est en effet réduit pendant la période de l'été austral. "Nous passons ainsi de 30 jours de vacances (arrêté rectoral du 2 octobre 2013 portant calendrier scolaire 2014/2017) en été austral à 43 jours au terme du calendrier et à 42 jours pour la rentrée prochaine", poursuit l'organisation syndicale.



Le syndicat promet toutefois de rester vigilant et ne prend pas la décision du recteur comme un "solde tout compte". Et évoque déjà la nécessité de négocier "à terme", à nouveau les dates du calendrier scolaire en 2017, afin de prolonger les vacances d'été jusqu'à mi-février.





