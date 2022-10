A la Une . Calamités agricoles : Plus de 150 exploitations supplémentaires aidées

La préfecture annonce que les aides versées aux exploitations touchées par le cyclone Batsiraï et les fortes pluies d'août 2021. Par NP - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 12:06

Calamités agricoles : Versement des aides de l’État du Fonds de Secours Outre-mer



Cyclone intense Batsiraï



Du 2 au 5 février 2022, La Réunion a été touchée par le cyclone tropical Batsiraï. Suite au passage du météore, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer s’était engagé lors de sa visite sur l’île à un traitement rapide de cette calamité agricole. Un premier paiement d’un montant de 4.285.734€ a ainsi été réalisé le 21 juillet dernier à destination de 721 exploitants.



Un deuxième paiement d’un montant de 699.759€ vient d’être effectué en faveur de 139 exploitants supplémentaires. Il concerne plus particulièrement les pertes de fonds à savoir la destruction ou la dégradation des outils de production.



Épisode de fortes pluies au sud de l’île



Du 27 au 29 août 2021, des fortes pluies ont affecté les communes de Saint-Joseph et Saint-Philippe. Un premier versement de 82.545 € vient d’être mis en œuvre au profit de 22 exploitations. Il concerne les pertes de récoltes et les pertes de fonds.



Un dernier lot d’indemnisations sera versé dans les semaines à venir.