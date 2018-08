Caizergues: Ils mènent des recherches pour valider les pistes d'un radiesthésiste

Deuxième dimanche de recherches au pied du rempart du Maïdo. A la suite de l’appel de la mère de Mathieu Caizergues à destination des habitués des sentiers réunionnais, des traileurs munis de sabres pour se frayer un passage dans la végétation, ont entamé ce dimanche matin 8H une randonnée depuis la table d'orientation du sentier Ti Col qui permet de relier Roche Plate. Il s’agit du dernier itinéraire connu emprunté par le jeune gendarme mobile disparu en juin de l’an dernier.



L’appel de Delphine Caizergues a été entendu par Nicolas et ses amis, passionnés de courses de haute montagne, qui ont décidé d’apporter de leur temps et de leur connaissance du terrain à la famille de Mathieu Caizergues.



Un mentaliste situé à La Possession livre des pistes de localisation



Il y a une semaine, Delphine, la mère du jeune gendarme, avait lancé un appel. "A tous les habitants du secteur, randonneurs, traileurs, monsieur Bourgeois et moi avons besoin de vos lumières : savez-vous si le bas de la falaise (à pic lorsque l’on regarde du point de vue/table d’orientation du sentier Ti-Col/Roche Plate) est accessible à pied et s’il est possible d’atteindre la végétation (depuis le sol) sans risquer sa vie", a-t-elle demandé aux connaisseurs.



Le message de Delphine Caizergues s’adresse à tous les randonneurs ainsi qu’aux habitants de Roche Plate qui pourraient avoir une idée beaucoup plus précise du relief et donc permettre de confirmer les hypothèses découvertes par un radiesthésiste, Michel Bourgeois.



Le mentaliste a en effet apporté, à distance, son concours aux tentatives de localisation du gendarme. Une piste que souhaite donc valider la famille du disparu, qui ne peut évidemment être présente à La Réunion tout au long de l'année.