Caisse des écoles : Saint-Paul vise l’excellence éducative

Le Comité d’administration (CA) de la Caisse des écoles se tient ce mercredi 30 mars 2022 à l’Hôtel de Ville. Cette instance réunit des élu·es mais aussi des responsables d’établissements du premier degré, des parents d’élèves et des inspecteurs des différentes circonscriptions Saint-Pauloises.

Cette séance permet de valider un budget primitif 2022 (BP) de 2,5 millions d’euros avec une section d’investissement portée à 575 000 €. Il s’agit d’une progression de 4 millions d’euros par rapport à l’exercice 2021.

Saint-Paul, titrée Ville amie des enfants par UNICEF, va donc pouvoir poursuivre l’extension du numérique dans les 66 écoles du territoire et les actions liées au Programme de Réussite Éducative (PRE).

En matière budgétaire, les principales orientations retenues dans ce BP 2022 permettront de renouveler l’Espace numérique de travail (ENT ONE). Saint-Paul dispose de 47 établissement labellisés « écoles numériques » (sur 94 à La Réunion) et de 63 ENT, y compris dans les trois écoles de Mafate).

Jeux au sol déployés

L’extension de l’école numérique vise à couvrir la totalité des écoles du territoire. Par ailleurs, le remplacement du matériel informatique obsolète continue dans ces établissements. L’expérimentation de la technologie Air max (un wi-fi amélioré pour desservir les zones difficiles d’accès) se poursuit. Tout comme le lancement d’une expérimentation 4G afin de renforcer la connexion internet.

L’installation de jeux au sol va continuer de se déployer dans les cours d’écoles.

Parallèlement à cet axe majeur consacré au numérique, les actions 2022 du Programme de Réussite Éducative (PRE) ont aussi été validées au CA. L’une des priorités concerne le Programme de Réussite Éducative de Saint-Paul.

Ce PRE, historiquement l’un des premiers de l’île, donne d’excellents résultats pour lutter contre le décrochage scolaire dans les six quartiers prioritaires Saint-Paulois de la politique de la ville.

Ambitions en matière d’excellence éducative

Ce volontarisme assumé en faveur des 12 913 élèves des 66 écoles de la commune traduit donc les ambitions fortes de la Municipalité en matière d’excellence éducative. Saint-Paul applique une stratégie globale en faveur de la petite enfance et de l’enfance pour devenir une terre apprenante et innovante.

Pour rappel, les missions de la Caisse des écoles, établissement public communal, concernent la fourniture de matériel nécessaire au fonctionnement des classes (matériels scolaire, pédagogique mais aussi numérique).

À titre d’exemple, la section de fonctionnement représente un poste budgétaire important avec des acquisitions diverses (livres, cahiers d’exercices, petit matériel, consommables rames de papier…).







