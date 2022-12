Mayotte Caillassage d'un bus à Tsararano : Un auteur arrêté, ses complices recherchés

Suite à l'attaque gratuite d'un bus scolaire au début de ce mois, les investigations menées par la police ont porté leurs fruits puisqu'un des auteurs a été arrêté et devra répondre prochainement de ses actes devant la justice. Ses co-auteurs pourraient connaitre le même sort. Par NP - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 09:05

Le 9 décembre dernier, un bus scolaire faisait l’objet d’un caillassage suite à une bagarre survenue au lycée de Tsararano, établissement dans lequel des jeunes de quartiers différents et en conflit manifeste sont scolarisés. Les auteurs des dégradations descendaient de leur bus et attendaient le passage des victimes pour jeter plusieurs pierres, cassant des vitres et tentant même d’immobiliser le bus scolaire.

Avec courage, le chauffeur a réussi à maintenir le bus en mouvement et à poursuivre sa route pour pouvoir s'échapper du guet-apens et se mettre à l’abri ainsi que les lycéens qu'il transportait.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Mamoudzou et confiée à la police. Les auditions, recoupements, enquête de voisinage conjugués aux investigations menées ont permis d'identifier l'un des auteurs.

Le 13 décembre, le suspect était interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits et devra répondre prochainement de ses actes devant le tribunal judiciaire.

L'enquête se poursuit pour identifier ses co-auteurs.