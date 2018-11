Courrier des lecteurs Cafeco 244 - "Les conséquences économiques de l'abolition de l'esclavage à la Réunion "



Vendredi 30 Novembre 2018 de 18h00 à 20h30



Il y a 170 ans, la France abolissait l’esclavage dans ses colonies.



Comment Sarda-Garriga a-t-il appliqué le décret d’Abolition à La Réunion ?

Quel a été le comportement des maîtres ?

Que sont devenus les affranchis ?

Les engagés qui ont remplacé les esclaves sont-ils de “nouveaux esclaves” ?

Comment l’économie sucrière a-t-elle fait pour surmonter la crise ?



HO Hai Quang, ancien maître de conférences, présentera son approche sur ces questions. Il est l’auteur des ouvrages suivants



· Contribution à l'Histoire économique de l'île de La Réunion (1642-1848), L'Harmattan, 1998.

· Histoire économique de l'Ile de La Réunion (1849-1881) ; L'Harmattan, 2004.

· La Réunion, histoire économique (1882-1960), L'Harmattan, 2008.

· 38 chefs d'entreprises de La Réunion témoignent, Azalées éditions, 2001. Réédition Poisson Rouge, 2011

· Esclavagisme et engagisme à Maurice et à La Réunion, Poisson Rouge, 2016.

· Le Séga réunionnais, danse, codage et illustrations, 2015. (livre et film documentaire)

· La Réunion de 1961 à 2018, du sous-développement au développement dépendant (publication prévue en 2019).



En collaboration



· Economic development and change, (ed. Ghosh; Melotte, Siddique, New Age International Publishers).

· Madagascar, (Gallimard).

· L'économie de l'esclavage colonial (Dir. A. Legris, F. Célimène), CNRS.

· De l'économie coloniale à l'économie mondialisée (Dir. Fred Célimène - André Legris).



