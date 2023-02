Courrier des lecteurs Café : On ne vous dit pas tout

Par François-Michel Maugis - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 14:21





Le café arabica est un café plus ou moins fruité et aromatique, issu de haute altitude tandis que le café robusta est puissant, amer, terreux issu de basse altitude. L'arabica et le robusta sont deux espèces botaniques originaires d’Afrique qui sont les plus cultivées dans le monde. Cependant, il existe une très grande diversité de caféiers dans le monde entier. Les caféiers appartiennent au genre Coffea qui compte près de 80 espèces et plusieurs centaines de variétés différentes. Les espèces de caféiers les plus répandues et les plus cultivées sont le Coffea arabica et le Coffea canephora. Et, oh, première surprise, c’est ce dernier qui es plus généralement appelé « Robusta ». Pourquoi cette dissimulation, vous allez vite le savoir.



Le café arabica provient d'une variété de caféier la plus répandue au monde. Il tient son nom arabica de la péninsule arabique. En effet, le Yémen a été la première région dans laquelle l’arabica a été consommé et dégusté en tant que boisson comme nous la connaissons aujourd'hui. Il existe près de 200 types d’arabicas classés en sous-espèces comme le bourbon, catuai, maragogype, typica, timor, caturra, mundo novo, etc…



L’arabica se distingue par sa grande finesse, ses arômes plus développés et plus diversifiés que ceux du robusta ainsi que sa faible teneur en caféine. Les variétés les plus célèbres de café sont :



> Le Bourbon cultivé au Brésil, au Moyen-Orient, en Inde et en Indonésie;



> Les variétés Catuai, Caturra et Typica cultivés en grande partie en Amérique latine;



> Le Moka d’Ethiopie et du Yémen est un nom générique intégrant une grande diversité botanique;



> Le Blue Mountain de Jamaïque



L’arabica : un café fragile de haute altitude



Le caféier, originaire d’Ethiopie, est un arbre frêle qui pousse lentement dans les hauts plateaux, entre 800 et 2000 mètres d'altitude. Il craint les zones climatiques rudes et préfèrent les températures entre 15 et 24°C. Le caféier arabica a également besoin de beaucoup d’humidité et d’ombre. C'est pour cette raison que l'on retrouve souvent de grands arbres au milieu des plantations afin de les protéger du soleil et de conserver l'humidité ambiante. L’arabica est souvent associé à de grands arbres fruitiers plus grands afin d’apporter ombrage et revenus aux petits producteurs. L'arabica est cultivé sur des terres riches en acides et en minéraux, éléments essentiels qui contribueront à ses futurs arômes incomparables. Il fleurit après chaque saison pluvieuse et son fruit nécessite neuf mois pour mûrir. Il donne alors des grains de café ovales de couleurs verdâtres à jaunes. Le café arabica représente 70% de la production de café mondiale. Les cinq plus grands pays producteurs de café arabica sont le Brésil, la Colombie, le Mexique, l'Ethiopie et le Guatemala.



Le café Arabica est côté à la bourse de New-York deux fois plus cher que le robusta. Voilà sans doute la raison de tous ces mystères et ces petites cachotteries des marchands de café, ainsi que l’ignorance des autres. Pour conquérir le marché juteux du café, on mélange presque toujours le cher Arabica avec une dose plus ou moins importante du Robusta bas de gamme.



On peut d’ailleurs se demander aussi, quelle est la différence entre la variété Bourbon cultivée au Brésil et notre célèbre Bourbon pointu de La Réunion ? Comme pour la vanille, le marché des matières premières agricoles semble bien opaque … au détriment des planteurs et au profit des négociant !



François-Michel MAUGIS





