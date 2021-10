A la Une . Caf.fr : incident dans le cadre de la mise en place d’un nouveau service d’identification

Dans le cadre de la mise en place depuis ce week-end d’un nouveau système d’identification au site caf.fr et à l’application mobile « Caf-Mon compte », un incident informatique intervenu sur le site caf.fr le dimanche 10 octobre à partir de 23 heures a conduit à ce que certains dossiers d’allocataires ont pu être consultés par d’autres allocataires. Par NP - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 11:47

Près de 7 000 dossiers sont concernés au niveau national. A La Réunion, une vingtaine de signalements ont été répertoriés. La Caf contacte individuellement tous les allocataires potentiellement concernés par ce dysfonctionnement.



Par mesure de sécurité, l’accès au site caf.fr a été fermé lundi 11 octobre aux environs de 10 heures. Afin de prévenir tout acte éventuel de malveillance, toutes les démarches effectuées pendant ces quelques heures sur ces comptes ont été annulées. Les personnes ayant effectuées leurs démarches entre dimanche 23 heures et lundi 10 heures sont donc amenées à devoir les refaire. La Caf s’excuse pour la gêne occasionnée.



Les personnes ayant réalisé un changement de mot de passe avant dimanche 10 octobre à 23 heures ne sont pas concernées par cet incident.



La cause de l’incident est identifiée. Sa réparation est en cours afin de permettre la réouverture du service dans les meilleurs délais et avec toutes les garanties de protection des données. Le site caf.fr et l'application mobile "Caf-mon compte" sont donc momentanément indisponibles. Les équipes nationales sont mobilisées pour résoudre ce dysfonctionnement et rétablir le service dans les plus brefs délais.

La Caf tiendra informée les usagers dès retour à la normale.



La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a été informée lundi 11 octobre par la Caisse nationale des Allocations familiales, conformément à la loi.



La Caisse nationale des Allocations familiales présente à toutes les personnes qui ont été concernées ses plus vives excuses pour cet incident et l’atteinte à la confidentialité qu’il représente.



Pour rappel, dès rétablissement de l’accès aux services en ligne de la Caf, les nouvelles modalités de connexion nécessitent d’utiliser son numéro de sécurité sociale (numéro présent sur la carte Vitale) ou de passer par France Connect pour se connecter à son espace personnel sur caf.fr ou l’application mobile « Caf - Mon Compte ». Les numéros d’allocataires restent à utiliser seulement lorsque l’usager appelle le 32 30 pour joindre la Caf.



Auparavant, chaque foyer était doté d’un seul numéro d’allocataire rattaché au dossier, qui pouvait concerner plusieurs personnes (le conjoint, les enfants…).



Désormais, chaque membre du foyer utilisera son numéro de Sécurité sociale ou passera par France Connect pour se connecter aux services en ligne de la Caf pour une authentification et une identification individualisées.



Les allocataires responsables de dossier peuvent donner accès à leur compte Caf à leur conjoint ou à leur enfant de plus de 15 ans.



Lors de la première connexion, dès que le site caf.fr et l’application mobile seront redevenus accessible, il faudra procéder de la manière suivante :



Sur caf.fr et l’application mobile : Je m’identifie avec mon numéro de sécurité sociale Une fois dans mon espace, je saisis mon ancien mot de passe ; Je crée un nouveau mot de passe composé de chiffres et de lettres ;



L’usager pourra aussi passer via France Connect