Caf : Un demi-milliard pour l’inclusion et l’insertion durables, des milliers de projets soutenus

Des milliers de projets et des milliers de Réunionnais ont bénéficié du demi-milliard d’euros investi par la Caf entre 2018 et 2022. Pour cette nouvelle mandature, les priorités sont la création de crèches d’entreprises et la réhabilitation du Village des Sources à Cilaos. Par Stéphane Pierrard - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 14:17





La mandature a permis de rattraper le retard de La Réunion par rapport à la métropole sur le nombre de places en crèches pour les enfants. "Pour cette nouvelle mandature, la création de crèches d’entreprises pour une meilleur conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale est prévue. Un appel à projets sera lancé. Notre autre priorité est le tourisme social avec la reconstruction du Village des Sources à Cilaos", précise le directeur de la Caf Réunion, Frédéric Turblin. Des travaux de remise en état doivent être réalisés pour le Village des Sources. Un budget de 7 millions est nécessaire pour la rénovation du lieu et 3 millions ont déjà été versés par la Caf. La livraison est prévue pour fin 2023.



1.400 places de crèches créées



Sous la mandature 2018-2022, 1.400 places en crèche ont été créées. Entre 400 et 500 nouvelles places devraient voir le jour cette année. Ainsi 7.334 places de crèches pour la petite enfance sont soutenues par la Caf. De plus, 23 classes passerelles dans 12 communes ont vu le jour, et le Bébé bus, une micro crèche itinérante pour les territoires situés dans les écarts, a rencontré un franc succès, en proposant la prise en charge d’enfants un jour par semaine. Un dispositif primordial pour la sociabilisation des plus jeunes.



Pour parvenir à ses objectifs, la Caf dispose du schéma départemental de service aux familles qui fournit le cadre structurant et est en lien avec des conventions territoriales globales signée avec des communes. Cinq sont déjà signataires, couvrant les 3/4 de la population. Pour 2022, l’objectif est d’atteindre les 100 %.



7000 personnes bénéficiaires du Rsa en moins



La conférence de presse d’hier a été aussi l’occasion de tirer le bilan sur le Rsa. Depuis la recentralisation du dispositif en décembre 2020, la Caf assure l’orientation de l’ensemble des demandeurs du Rsa (plus de 20.000 bénéficiaires orientés dans le mois). "Ainsi, près de 90 % des familles monoparentales accompagnées par la Caf ont signé un contrat d’engagement réciproque et sont accompagnées de manière dynamique par les travailleurs sociaux", indique la Caf. Autre donnée satisfaisante : 7.000 personnes ne sont plus bénéficiaires du Rsa en un an et 8.000 personnes supplémentaires sont bénéficiaires de la prime d’activité sur le même laps de temps.







Et d’ajouter : "L’orientation des bénéficiaires du Rsa par le département demeure perfectible. Si la caisse d’allocations familiales (CAF) et le département n’évaluent pas les résultats de leurs actions sociales, Pôle emploi suit les sorties à l’issue du parcours professionnel. L’accompagnement des bénéficiaires, qu’il soit social par le département ou professionnel par Pôle emploi reste pénalisé par les importants flux annuels d’entrée dans le dispositif".





