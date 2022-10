Caf : Ouverture au public de la nouvelle Antenne Sud

La Caf de La Réunion a inauguré le 28 septembre dernier sa nouvelle Antenne Sud à Saint-Pierre.



Installée au coeur du tout nouveau lieu de vie de Casabona et plus facile d’accès, ce site a été pensé de façon durable.

Le nouvel ensemble offre de meilleures conditions d’accueil du public et des espaces de travail adaptés à l’évolution des pratiques professionnelles de nos équipes.

Il est désormais ouvert au public depuis lundi 24 octobre.

Grâce à un ancrage territorial renforcé, cette nouvelle antenne s’inscrit au cœur d’un vaste maillage d’accueil de proximité repensé sur l’ensemble du territoire Sud, en articulation avec nos partenaires.



Un panel de solutions d’accueil est ainsi proposé à l’ensemble des habitants du bassin Sud : permanences, Mobi’Caf, réseau de 30 partenaires-relais, dont 13 Maisons France Services.



Notre nouvelle antenne Sud proposera également un nouveau lieu d’incubation des projet sociaux : un tiers-lieu, au service de l’innovation sociale, de la création et du développement des compétences en faveur des allocataires, des partenaires et des équipes de la Caf de La Réunion. Des premiers ateliers de co-construction de ce futur lieu sont organisés ce 26 octobre avec nos partenaires et nos usagers.