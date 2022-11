Communiqué Caf/Fenamef : Journée d’étude sur le thème des «Hauts Conflits» dans la sphère familiale.

Une journée d’étude sur le thème des «Hauts Conflits» dans la sphère familiale s'est déroulée le 22 novembre dernier. Par N.P - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 14:06

Mardi 22 novembre, la Caf de La Réunion co-organisait, avec la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (Fenamef) une journée d’étude sur le thème des «Hauts Conflits» dans la sphère familiale. Ces situations hautement conflictuelles sont celles où la communication entre les personnes en conflit est devenue impossible, du fait d’une opposition porteuse, a priori, de volonté réciproque de nuisance, voire de destruction. L'enfant peut être au centre de ces conflits, ce qui peut le conduire à rejeter l’un de ses parents et lui inflige une souffrance qu'il porte et qui peut le dévaster dans un conflit de loyauté entre ses deux parents devenus ennemis. Cette journée a permis aux professionnels de réfléchir ensemble pour mieux penser les interventions au quotidien auprès des enfants et de leurs familles en s’appuyant notamment sur les espaces familiaux, qu’ils soient services de médiation familiale ou espaces de rencontre, et qui sont des lieux tiers ayant pour vocation, dans l’intérêt de l’enfant, de travailler le lien familial, le lien parent/enfant, de le maintenir, de l’établir ou le rétablir, de faciliter la communication entre les parents et, si nécessaire, de la restaurer. Une journée riche de sens et de construction en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant qui participe pleinement de la prévention et de la lutte contre les violences intrafamiliales.

Concernant la pension alimentaire souvent un point de conflit important entre des parents séparés ou en cours de séparation, la Caf de La Réunion accompagne les familles travers une offre de service : le service public des pension alimentaires, pour pacifier ce point de conflit et joue le rôle d'intermédiaire.



