Cadets de la République de la police nationale : Ouverture du recrutement à La Réunion

Voici le communiqué de presse de la préfecture au sujet du recrutement des Cadets de la République de la police nationale : Par NP - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 18:10

La police nationale organise un recrutement de 12 cadets de la République dans le département de La Réunion au titre de l’année 2022-2023.



Les inscriptions seront ouvertes en ligne sur le site devenirpolicier.fr du 3 janvier au 31 mars 2022. https://www.devenirpolicier.fr/inscriptions/



Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Être de nationalité française

Être âgés de 18 ans au moins à la date du début de la formation (le 1er septembre 2022) et moins de 30 ans à la date de dépôt du dossier de candidature

Aucune condition de diplôme n’est exigée. Toutefois, le dispositif de formation des cadets de la République est ouvert en priorité aux jeunes de niveau V (CAP, BEP)

Avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) ne comportant aucune mention incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées

Être en bonne condition physique et avoir une bonne acuité visuelle Les épreuves écrites de pré-sélection se dérouleront à La Réunion au mois d’avril 2022.



Les épreuves sportives et l’entretien avec le jury seront programmés durant le mois de mai 2022.



L’incorporation sera subordonnée à une visite médicale d’aptitude préalable et à une enquête de moralité.



Les lauréats suivront une formation rémunérée de 12 mois à La Réunion durant laquelle ils recevront l’enseignement spécifique aux policiers adjoints de la police nationale et seront préparés au concours de gardien de la paix. Elle se déroule en alternance (7 mois en école de police, 3 mois au lycée et 2 mois en stage) sur le Détachement Air 181 à Sainte-Marie et au lycée Georges Brassens à Saint-Denis ainsi que dans les services de police à l’occasion des stages.



La scolarité de la 18ème promotion débutera le 1er septembre 2022 et prendra fin en août 2023.



Les cadets de la République sont recrutés sous contrat pour une durée de 3 ans (renouvelable une fois). A l’issue de la formation, ils seront affectés dans les services de police à La Réunion en qualité de policiers adjoints.



Retrouvez toutes les informations sur les cadets de la République (sélection, formation et missions) :



