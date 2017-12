A la Une . Cadeaux indésirables: "Les produits revendus sont souvent neufs" La période de l'après-fête de Noël ne laisse pas de répit aux enseignes. Une fois passé le rush de la recherche des cadeaux, c'est le bal des retours qui débute dès aujourd'hui.

Depuis quelques heures, c’est le défilé à Cash Converters. L’enseigne, spécialisée dans la reprise et la revente d’objets divers tourne à plein régime pendant la période des fêtes. "C’est une période très active pour le magasin, les gens qui ont reçu des cadeaux en double, ou des cadeaux qu’ils n’aiment pas, viennent les revendre chez nous.



Les gens ont commencé à arriver il y a quelques jours déjà pour trouver les cadeaux de Noël et ils vont continuer à passer pendant tout le mois de janvier", explique Cédric Boyer, responsable du magasin "Cash Converters" à Saint-Denis.



"Les produits revendus sont souvent neufs"

Dans son enseigne, 200 à 300 personnes passent tous les jours. "Ils ramènent consoles, jeux vidéos, tout ce qui est informatique, téléphonie et de la sono également. Le matériel sera soit revendu, soit échangé contre d’autres produits que nous avons en magasin" précise Cédric Boyer. contrairement au reste de l’année, en cette période de cadeaux offerts, les produits sont souvent neufs.



L’enseigne d’achat et revente n’est pas la seule à recevoir des clients. Côté jouets, dans l'enseigne "La Grande Récré", l’emballage des cadeaux n’a pas cessé. "Les gens viennent effectuer des retours après les fêtes, mais cela commence même un peu avant. Certains clients prennent les devants et testent les jouets avant de les offrir. Mais le plus gros des retours survient dès le lendemain de Noël" explique David Depoorte, directeur du magasin "La Grande Récré".



Les retours de jouets défectueux se fait par contre de plus en plus rare. "Les jouets vendus sont tous soumis à des normes draconiennes et la qualité des jouets est donc très forte, ce qui nous permet de ne pas avoir trop de retours", précise-t-il.



"Pas vraiment de concurrence des sites comme Wish"



Compliqué de faire un choix alors que les étals ont été vidés avant Noël, mais le magasin propose des milliers de références.



Cette année, le magasin aura une fois de plus rempli ses projections de chiffre d’affaires pour la période des fêtes. Pour David Depoorte, il n’y a pas vraiment de concurrence provenant des sites de vente en ligne de type Wish. "Les gens ont peur de ne pas recevoir les cadeaux à temps sur des dates comme Noël. En plus, ici, nous avons une qualité garantie. Sur des achats en ligne, difficile de juger sur une simple photo…", conclut le directeur du magasin.

Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 270 fois





Dans la même rubrique : < > Ivre, il fonce dans une voiture à deux reprises Apnéiste disparu: L'hélicoptère reprend les recherches cet après-midi