Cadeaux et baptêmes en hélicoptère le Père Noël est déjà passé pour les marmailles de 1000 Sourires

Une trentaine de petits saint-paulois, parrainés par l'Association 1000 Sourires, ont pu fêter Noël avant l'heure. Les équipes d'Hélilagon ainsi que le chanteur Junior et l'humoriste Thierry Jardinot se sont joints à Eric Aniort, Directeur Général Adjoint d'Hélilagon et Ibrahim Ingar, Président de l'association pour leur faire vivre un Noël inoubliable, sur terre et dans les airs.

Pendant toute une après-midi, les marmailles de l’Eperon ont été gâtés par les parrains et partenaires de l’association saint-pauloise 1000 Sourires. Tous étaient venus distribuer du bonheur et des cadeaux aux enfants parrainés par l’association. Au programme de l’après-midi, une première surprise : les enfants ont vu arriver en hélicoptère deux artistes qu’ils adorent. Ils ont ainsi applaudi Thierry Jardinot, l’humoriste qu’ils regardent tous les soirs dans Kanal la Blague, et qui parraine l’association depuis sa création (en juin 2006). Puis, ils ont reconnu Junior, le chanteur qui fait partie de la “team” de DJ Sebb, et qui a parrainé cette opération de Noël pour les enfants.

L’hélico du Père Noël Après avoir pris la pose avec leurs parrains, les marmailles ont appris que ce jour-là, le père Noël n’avait pas mobilisé ses rennes et son traineau pour les faire rêver… mais deux hélicoptères ! “Nous sommes heureux de vous offrir un baptême en hélicoptère, en espérant que vous vous en souviendrez longtemps”, sourit Eric Aniort, Directeur Général Adjoint d’Hélilagon. “Les trucs volants, j’ai jamais fait”, balbutie Marjorie, encore sous le choc. Par petits groupes, les VIM (Very Important Marmaille) prennent place à bord des deux appareils, pour un vol d’une dizaine de minutes. Le temps de vivre des sensations fortes et de découvrir leur commune vue d’en haut. De retour sur le tarmac, ils sont tous fiers de parler de ce qu’ils ont réussi à repérer en vol. “J’ai reconnu la route des Tamarins, ma maison et mon école”, énumère Kyran.

Tenpaw avec Junior C’est ensuite le moment de découvrir une nouvelle surprise : Junior propose aux enfants de danser et chanter à ses côtés. “Et je compte sur vous pour mettre l’ambiance, parce que je vais filmer”, lance le jeune artiste, pour motiver les plus timides. Les marmailles s’exécutent alors et chantent et danse sur Tenpaw. Cet instant de partage se termine par une séance photo et des dédicaces. Le chanteur signe les t-shirts de chaque enfant, et demande même aux enfants de signer le tee-shirt de l’association qu’il porte pour l’occasion. Puis il enfile un bonnet de Noël, et se transforme en lutin du père Noël pour distribuer des cadeaux, offerts par La Grande Récré, près du sapin.

“Je remercie Hélilagon, qui est un fidèle partenaire de l’association. Nous sommes heureux d’avoir permis à ces marmailles du quartier de l’Eperon de grimper à bord des hélicoptères, qu’ils voient de loin. Je tiens à également à remercier Junior, parrain de cette opération et Thierry Jardinot, parrain de l’association. Tous les deux sont des artistes que les enfants adorent. Nous sommes reconnaissant qu’ils aient accepté de donner de leur temps pour faire vivre vivre un Noël de Rêve aux marmailles” conclut Ibrahim Ingar.



242 opéations réalisées et 10 174 marmailles parrainés.

