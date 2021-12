Cachalot échoué : l'hypothèse d'une collision violente est privilégiée

C'est l'association Globice qui informe des conclusions du travail d'expertise mené depuis l'échouage d'un cachalot sur les côtes réunionnaises fin novembre."Malgré l'impossibilité d'effectuer une nécropsie sur le cadavre du cachalot échoué le 23 novembre dernier à la Grande Chaloupe en raison de son niveau avancé de putréfaction, l’examen a posteriori des photographies et des vidéos de la carcasse en lien avec l’Observatoire Pelagis permet de formuler une cause probable de la mort de l'animal : la collision violente avec un navire", écrit l'association.L'animal avait été découvert en face de la Grande Chaloupe, balloté par les flots et probablement mort depuis plusieurs jours, selon les bénévoles de Globice qui s'étaient rendus sur place pour un premier diagnostic visuel.