Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Câble SAFE : lancement d’une enquête publique à Saint-Paul





Découvrez en cliquant



Le public pourra consigner ses observations sur le registre prévu à cet effet ou éventuellement les adresser, par correspondance, à l’intention du commissaire enquêteur au siège de l’enquête (à la mairie centrale de Saint-Paul-Hôtel de ville-CS 51015-Place du Général-de-Gaulle-97864 Saint-Paul Cedex, à l’attention du commissaire enquêteur, M.François-Louis Ferrere) ou par voie électronique à l’adresse suivante (enquetepublique-loisurleau@reunion.gouv.fr).



Les courriels parvenus à cette adresse électronique seront mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture.

Monsieur François-Louis Ferrere est désigné commissaire enquêteur. Il siègera à la mairie centrale de Saint-Paul et recevra en personne les observations du public aux jours et aux heures suivants : Le lundi 27 juillet de 9 à 12 heures

Le mardi 4 août de 9 à 12 heures

Le mercredi 12 août de 13 à 16 heures

Le jeudi 20 août de 9 à 12 heures

Le lundi 27 août de 13 à 16 heures

Le commissaire enquêteur siègera et recevra en personne les observations du public aux jours et heures indiqués dans le respect des gestes et mesures barrières (organisation de files d’attente, filtrage pendant les permanences, distanciation en salle de permanence, mise à disposition de gel hydroalcoolique…).



Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande. En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique en s’adressant au Préfet de La Réunion, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.



Le dossier est aussi disponible sur un poste informatique en Préfecture (Direction des relations externes et au cadre de vie- bureau du cadre de vie situé au 26 Avenue de la Victoire à Saint-Denis) aux jours et aux heures d’ouvertures suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 11h30 et de 14 heures à 15h30. Une enquête publique liée au projet de concession pour l’exploitation de câbles sous-marins de télécommunication téléphonique SAFE sur le littoral saint-paulois se déroulera dans la ville de Saint-Paul du 27 juillet au 27 août 2020 inclus.Découvrez en cliquant ici l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de cette enquête publique.Le public pourra consigner ses observations sur le registre prévu à cet effet ou éventuellement les adresser, par correspondance, à l’intention du commissaire enquêteur au siège de l’enquête (à la mairie centrale de Saint-Paul-Hôtel de ville-CS 51015-Place du Général-de-Gaulle-97864 Saint-Paul Cedex, à l’attention du commissaire enquêteur, M.François-Louis Ferrere) ou par voie électronique à l’adresse suivante (enquetepublique-loisurleau@reunion.gouv.fr).Les courriels parvenus à cette adresse électronique seront mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture.Monsieur François-Louis Ferrere est désigné commissaire enquêteur. Il siègera à la mairie centrale de Saint-Paul et recevra en personne les observations du public aux jours et aux heures suivants :Le commissaire enquêteur siègera et recevra en personne les observations du public aux jours et heures indiqués dans le respect des gestes et mesures barrières (organisation de files d’attente, filtrage pendant les permanences, distanciation en salle de permanence, mise à disposition de gel hydroalcoolique…).Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande. En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique en s’adressant au Préfet de La Réunion, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.Le dossier est aussi disponible sur un poste informatique en Préfecture (Direction des relations externes et au cadre de vie- bureau du cadre de vie situé au 26 Avenue de la Victoire à Saint-Denis) aux jours et aux heures d’ouvertures suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 11h30 et de 14 heures à 15h30.





Dans la même rubrique : < > Des coupures d’électricité prévues ce lundi 13 juillet dans différents secteurs de Saint-Paul Découvrez le programme des ateliers Savane pour le mois de juillet !