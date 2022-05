A la Une . "Ça va mal finir, je vais finir par te tuer" : Ça finit mal, il retourne en prison

Que ne ferait-on pas par amour ? C'est la question que s'est posée le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour décider de l'avenir d'un homme jaloux qui frappe sa compagne devant leurs quatre enfants. "Je l'aime tellement que je ne sais pas comment faire"; explique-t-il au président... En réalité s'il ne sait pas il agit : il boit et ensuite menace et frappe. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 10:46

Bien triste affaire que le tribunal judiciaire de Saint-Denis avait à juger ce lundi dans le cadre de la comparution immédiate. Un homme de 35 ans comparaissait pour des violences sur conjoint, en état d'ébriété et devant leurs enfant mineurs. Il boit plus que de raison et ensuite, il laisse resurgir une jalousie imaginaire, accusant sa compagne d'avoir un amant.



C'est ce qu'il s'est passé le 26 mai dernier à Sainte-Marie : il a bu, il rentre et une dispute éclate sur fond de jalousie. Il n'y va pas de main morte : en plus de gifles, ce sont insultes et menaces de mort au programme, couteau et hachoir en main . "Ça va mal finir, je vais finir par te tuer", menace-t-il devant les enfants en exhibant le couteau sur le visage de leur mère. Elle aura une ITT de 9 jours.



Il sera interpellé le lendemain par les gendarmes encore sous l'emprise de l'alcool et agressif. Il est placé en dégrisement, puis en garde à vue. Le prévenu a six mentions à son casier, essentiellement pour des délits routiers mais est en récidive pour les violences sur son père. Il est sorti de prison courant 2021. "Je n'ai pas les mots. Je l'aime tellement que je ne sais pas comment faire", souffle-t-il à la barre.



"Le fils confirme les agissements du père, les faits sont établis. Il doit mettre l'alcool de côté et changer de vie", tance le parquet qui requiert 12 mois de prison, la révocation d'un sursis de 5 mois et le maintien en détention. "Il sait que son comportement est inadapté, il a perdu toute raison ce jour-là"; plaide la défense.



Le tribunal ne fera pas dans le détail : il est condamné à 18 mois de prison, plus 5 mois de sursis révoqués et est maintenu en détention.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur