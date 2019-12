Ça mouille un peu dans l'Est cet après-midi, progressivement plus respirable sur le littoral

➡️ Des nuages d'orage ont transité juste au large des côtes Nord-Est en fin de nuit mais sans incidence. Les nuages bas associés sur Saint Denis ou Saint André laissent la place aux éclaircies. C'est moins évident du côté de Sainte Rose et de Saint Philippe. Ailleurs le soleil matinal n'a pas de contradicteur.➡️quelques averses peuvent mouiller un peu vers le Brûlé ou encore Takamaka et la Plaine des Palmistes. avec quelques débordements possibles sur le littoral Est.Du Port à Saint Pierre en passant par l'Etang Salé le soleil reste souverain. Le point de vue du Maïdo n'est pas démenti et le coucher de soleil vaut le détour.de Sud rentre sur les plages de l'Ouest en cours de matinée. Il souffle déjà en rafales modérées vers Sainte Rose.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent. Une petite houle de Sud-Est inférieure à 2m persiste sur les côtes Sud et Sud-Ouest.Les températures se rapprochent lentement des normales de saison et devraient perdre 1 à 2° sur le littoral.➡️➡️05h34 le 19 --18h55 le 18🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :