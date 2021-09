A la Une . Ça bouge sur le réseau Estival : Bientôt un "Pass Jour" et un "Pass Scolaire"

Bientôt du nouveau sur le réseau Estival. Les élus communautaires réunis ce vendredi ont décidé de compléter la gamme tarifaire du réseau urbain avec deux nouvelles offres : une à destination des jeunes scolarisés et l'autre pour les usagers de jour. Les tarifs existant, eux, ne bougent pas. Par SI - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 06:33

Le premier abonnement, le "Pass Jour", d'un montant de 5,80 €, permettra à l'usager de voyager sur le réseau Estival sur la journée en achetant son titre de transport dans les points de vente traditionnels du réseau ou encore sur son smartphone.



Le second, le "Pass Scolaire", est quant à lui destiné aux jeunes scolarisés. La tarification mensuelle est de 3,50 €, de 10 € pour un abonnement trimestriel et enfin de 40 € pour un forfait annuel.



Avec ces deux nouvelles offres, la Cirest, "dans la continuité du travail mené avec le délégataire", souhaite "optimiser les coûts tout en maintenant l’objectif de continuer d’apporter des améliorations d’exploitation".



À noter que l'intercommunalité a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs existants, alors même que le réseau Estival a connu une baisse des recettes entraînée par les mesures de prévention sanitaire prises par l'État dans les transports publics contre la covid-19 : -33,97% soit 622 312,50 € en moins dans les caisses du réseau Estival.

Les élus ont également fait un point sur le futur TCSP de la Cirest (TCSP Cirest Esti+). Les travaux côté Saint-André (entre la rue du Lycée et le pôle d'échanges de ville) vont se terminer d'ici la fin de l'année voire début 2022.



Passé cette échéance, c'est du côté de Saint-Benoit que les prochains travaux vont débuter entre le giratoire des Plaines et le GHER. Des travaux qui devraient débuter avant la fin du premier semestre 2022 et qui se concentreront tout d'abord sur les axes congestionnés menant au centre-ville.



Les phases du projet TCSP Cirest Esti+:



Phase 1 :

• Tranche 1 : RN3 à Saint Benoît, entre le Pôle Sanitaire Est et le giratoire des Plaines

• Tranche 2 : RN2002 à Bras Panon, entre l’impasse Mussard et le chemin Ma Pensée

• Tranche 3 : à Saint André, Secteur "Mille Roches / Albany", entre l’avenue de Bourbon et la rue du Lycée, en passant par la rue Albany



Phase 2 :

• Tranche 4 : à Saint Benoît, depuis le Giratoire des Plaines jusqu’au pont de la rivière des Roches

• Tranche 5 : à Bras Panon, entre l’impasse Mussard et l’échangeur de Paniandy

• Tranche 6 : à Bras Panon et Saint André, entre l’échangeur de Paniandy et la station Citronnelle, incluant le nouveau pont sur la rivière du Mat

• Tranche 7 : à Saint André, depuis la rue du lycée jusqu’au pont de la grande rivière Saint Jean