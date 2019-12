Météo CYCLONES: l'oeil du typhon Kammuri passe sur Legazpi aux Philippines avec des rafales estimées à 260km/h

Cliquez sur l'image pour l'animer: tablette et ordinateur KAMMURI que nous traquons depuis sa formation le 24 Novembre sur les eaux du Pacifique Nord-Ouest vient de toucher terre sur les îles centrales des Philippines qui est le pays le plus frappé au monde par les cyclones tropicaux.



➡️ Évoluant sur une mer chaude et bénéficiant de conditions en altitude devenues favorables KAMMURI s'est brusquement intensifié à moins de 300km des côtes. A présent classé comme un cyclone intense avec des rafales estimées à 260km/h près de l'oeil en mer le typhon commence déjà à semer la désolation autour de lui alors que l'oeil passe sur la ville de Legazpi.



➡️ Une fois l'archipel philippin traversé d'Est en Ouest KAMMURI se trouvera sur la Mer de Chine Méridionale où il rencontrera des conditions défavorables qui devraient conduire à un affaiblissement rapide du météore.



