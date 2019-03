météo974.re CYCLONES: deux systèmes suivis par le JTWC sur le Sud Ouest Indien Le cyclone tropical HALEH(17S) et la zone 98S



2019 MAR 06 07h50 Mascareignes



Bonjour les Ziles!



1: en ce mercredi deux systèmes sont sur les cartes de la Navy sur la zone du Sud Ouest Indien: voir article complet : CLIQUEZ



A: le cyclone tropical HALEH(17S) était centré à 04heures à 835km à l'est sud-est de Garvier à Rodrigues.

Le cyclone se déplaçait vers le sud sud-ouest à 13km/h et évolue conformément aux prévisions établies depuis plusieurs jours.

Après avoir atteint le stade de cyclone intense(rafales maximales de 260km/h) le météore s'affaiblit(rafales de 195km/h) mais conserve une présentation de bonne facture sur les images micro-ondes avec un oeil bien formé.

Au cours des prochaines 24 heures HALEH va continuer à s'affaiblir graduellement en évoluant entre 750 et 800km au sud-est de Rodrigues.

Son influence sur la région se traduit par la houle cyclonique de sud-est qui rend les sorties en haute mer dangereuses à Rodrigues. L'île rapporte quelques averses au cours des dernières 24heures comme à Citronelle avec 7.2mm.

https://www.meteo974.re/03UTC-TC-HALEH-17S-category2-US-is-weakening-but-has-still-a-good-microwave-signature_a444.html



B: depuis plusieurs jours nous suivons le système 98S qui a apporté des pluies orageuses et des rafales dans la région de Diégo Suarez à la fin du mois de Février.

Il a stagné sur le Canal de Mozambique avant de s'intensifier un peu(mais pas suffisamment pour être numéroté par le Joint Typhoon Warning Center) tout proche des côtes du Mozambique dans la région de Moma.

Le système est à présent sur terre à quelques 165km de Nampula https://fr.wikipedia.org/wiki/Nampula .

Selon les analyses il pourrait se rapprocher lentement de l'océan et évoluer à nouveau sur les eaux très chaudes du Canal de MOZ d'ici 48heures.

Les chances d'un développement plus significatif sont jugées réelles alors. Le système est donc sous surveillance.

https://www.meteo974.re/03UTC-South-Indian-INVEST-98S-under-surveillance-over-the-MOZ-Channel_a445.html



La saison cyclonique qui est loin d'être arrivée à son terme continue donc et



Sur ce je vous souhaite une excellente matinée.



A plus tard.



Cheers,

