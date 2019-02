météo974.re CYCLONES: Sud Ouest Indien: 96S a de fortes chances de se développer ces prochains jours au sud est de Diégo Garcia Le système pourrait rester à bonne distance des Mascareignes selon les premières analyses





2019 FEV 28 16h28 Mascareignes



Bonne fin d'après midi les Ziles!



1: pas mal d'excitation ces deux derniers jours de la part de certains d'entre vous. J'ai reçu plusieurs messages me demandant de confirmer ou pas qu'un cyclone passerait au plus près de Maurice début Mars. Le modèle européen montré sur Windy a en effet relayé cette hypothèse pendant un temps. Mais comme je vous l'ai précisé hier il avait déjà modifié radicalement ses initialisations hier et aujourd'hui les modèles les plus fiables(GFS, UK, Euro) sont tous concentrés à courte et moyenne échéance sur la zone 96S située en ce Jeudi après midi à quelques 900km à l'est de Diégo Garcia. Aucun autre système n'est développé pour le moment sur la zone du Sud Ouest Indien. Il est évident que la situation peut évoluer dans les premiers jours de Mars mais pour le moment concentrons-nous sur 96S.



2: le système commence à se dessiner sur les photos satellite: des bandes actives convergent vers la zone à l'est de Diégo Garcia mais le tout demeure large et mal organisé. Les vents en altitude sont encore défavorables à l'intensification mais en gagnant progressivement vers le sud ouest 96S devrait évoluer dans une zone plus propice au développement.



3: je vous propose ma vidéo ci-dessous pour des explications simples ICI



4: comme d'habitude je suis tout ça de près et reviendrai vers vous régulièrement ces prochains jours .



Sur ce je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit.







Cheers,

