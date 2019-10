A la Une .. CYCLONE: Hagibis frappe la région de Tokyo, alerte maximale, pluies torrentielles, tornade à Ichihara

2019 OCTOBRE 12 15h00



Image: dégâts dans la région de Chiba où une tornade est rapportée à Ichihara.





Le typhon Hagibis vient de toucher terre au Sud de la mégapole de Tokyo.



Les services météos locaux ont placé plusieurs régions dont Tokyo en alerte 5 qui est l'alerte maximale.



Cette alerte exceptionnelle signifie que des pluies d'une intensité rarement observée sur plusieurs décades menacent les régions alertées.



La télévision japonaise rapporte des valeurs supérieures à 800mm en 24heures. JMA(météo japonaise) estime que localement les 1m de pluie en 24heures seront atteints voire dépassés.



100 000 foyers sont privés de courant à Tokyo. Une tornade a été signalée dans la région de Chiba ou plusieurs infrastructures ont été endommagées ou détruites.



Des glissements de terrains ont déjà été observés et plusieurs régions les redoutent par dessus tout.



A l'heure actuelle les autorités rapportent un décès et 4 disparitions.



