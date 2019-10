CYCLONE: Hagibis fait au moins 50 morts au Japon, inondations et glissements de terrain meurtriers

Météo974

14 15h00 REUNION



Image: glissements de terrain meurtriers à Tomokia au Nord de Tokyo.





Le typhon HAGIBIS a durement frappé les région Sud et Sud-Est de l'île de Honshu sur laquelle se trouve la mégapole de Tokyo et la région de Chiba qui avait été déjà durement meurtrie par le typhon ( = cyclone en Asie) FAXAI il y a à peine plus d'un mois.



DES INONDATIONS ET DES GLISSEMENTS DE TERRAIN MEURTRIERS



HAGIBIS restera dans les mémoires et les annales pour les inondations catastrophiques qu'il a provoquées.



La météo japonaise précise de près de 40% des pluies annuelles ont été observées en l'espace de 24 à 48 heures dans plusieurs localités.

Plus de 100 rivières ont débordé. 21 barrages ont cédé causant l'inondation de rues entières et cités résidentielles.



Au Nord-Ouest de Tokyo le niveau des eaux atteint 3m dans la préfecture de Nagano.



Un pont ferroviaire s'est effondré dans une rivière.



10 trains( du célèbre TGV japonais) ont été pratiquement submergé par des eaux atteignant 4m.



Les autorités redoutaient les glissements de terrain. Elles avaient vu juste.



Les images d'habitations emportées comme de vulgaires jouets sont diffusées sur la télévision japonaise( NHK World) comme à Tomokia dans le Nord de Tokyo.



Les erreurs humaines ne peuvent être évitées dans ces moments extrêmement tendus.

Une vieille dame a perdu la vie alors qu'elle était hélitreuillée. Elle avait été mal attachée.



A l'opposé une maison de retraite a été menacée par les eaux montantes. Tous les occupants ont pu être secourus après avoir été placés en sécurité aux étages du bâtiment.