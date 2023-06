Revenir à la Rubrique CIVIS CYCLOCIVIS 12e édition le mardi 15 août





Une course de 45 km entre Saint-Pierre et Cilaos.



Attention ! date limite pour les inscriptions : mardi 8 aout 2023



Le CYCLOCIVIS, une épreuve de cyclisme sur route, vous donne rendez-vous pour son parcours de 45 km.

Le départ est prévu à 8h00 devant le magasin CYCLOZONE, Boulevard Hubert de Lisle à Saint-Pierre.

Le trajet vous mènera à travers de magnifiques paysages, en passant par Bois d'Olives, Chemin Badamier, la route de Cilaos pour finalement arriver au stade de Cilaos.



La sécurité est une priorité, donc le port du casque est obligatoire et le code de la route doit être respecté.

Des ravitaillements seront disponibles sur le parcours, et chaque participant recevra un t-shirt, un bidon et un sandwich à l'arrivée.



Des récompenses seront décernées aux trois premiers de chaque catégorie, ainsi qu'aux meilleurs scratch, dames, vétérans, juniors, cadets, non licenciés et participants en VAE.



Les inscriptions peuvent être effectuées sur le site

Ne manquez pas cette occasion de vivre une belle journée de cyclisme !



Itinéraire :



Départ : 8h00 Saint-Pierre Boulevard Hubert de Lisle devant le magasin CYCLOZONE, rond-point COTRANS direction Bois d’Olive à droite Chemin Badamier, D38 à gauche, rond-point de la Pharmacie tout droit D27, à droite D26, après le pont métallique à gauche D3 Le Ouaki, à droite route Hubert Delisle, à droite N5 Route de Cilaos, arrivée au stade de CILAOS.



Règlement :

SECURITE : casque obligatoire, respect du code de la route, parcours fléché.

RAVITAILLEMENT : côté droit de la route. Ravitaillements : Départ, 2ème tunnel, arrivée.

EMARGEMENT : 25€

CATEGORIE : à partir de 15 ans

RECOMPENSES : Chaque concurrent gagnera un t-shirt + bidon, sandwich à l’arrivée.

3 premiers des catégories suivantes : scratch, dames, vétérans, juniors, cadets, non licenciés, VAE : trophée + médailles. Primes de courses.

REGLEMENT : FFC

Déléguée Fédérale : Karine DUDON

Arbitre : J-M.FURCY, A.CHEFIARE, E.GOULJAR.

Arbitre Adjoint : Gianni ESPARON.



