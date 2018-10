CUT, c'est fini

C'était un bruit de couloirs, à la fin du tournage de la 6ème saison, il était question que la série produite par France Télévision ne soit pas reconduite pour une 7ème saison. C'est désormais officiel, la production a envoyé un mail aux acteurs et techniciens réunionnais participant à la série, vendredi soir dernier.



La 6ème et dernière saison de CUT sera diffusée dans quelques semaines, sur France Ô, la chaine spécialisée outremer, qui disparaîtra bientôt elle aussi (en 2020), ainsi qu'en a décidé le gouvernement. "La série s’arrête après 6 saisons. Même si nous espérions le contraire, nous venons d’en avoir la confirmation par le diffuseur. Pour France Télévisions, la série est un succès et les raisons de son arrêt sont dues à la fin d’un cycle", indique la production dans le mail groupé.



Ambroise Michel, qui joue le rôle d'Adil dans la série, avait informé l'équipe de tournage qu'il quittait la série, lors du tournage de la 6ème et dernière saison. Cette ultime saison, en cours de montage, est à voir bientôt sur France Ô, pour les nombreux fans réunionnais. Le teaser, que nous avons pu regarder, promet de nombreux rebondissements.