CTVD de Pierrefonds : Les niveaux de lixiviats dépassent la limite autorisée

240.000 tonnes de déchets sont enfouis chaque année dans le CTVD de Pierrefonds. Ces déchets stockés sous terre engendrent des lixiviats, un liquide produit par la fermentation naturelle et l’eau de pluie. Chargés de matières organiques et d’autres éléments notamment chimiques, ces lixiviats sont une source de pollution des sols et des eaux.Lors d’une visite réalisée le 9 septembre, les autorités ont constaté un niveau élevé et non autorisé de lixiviats dans la majorité des casiers d’enfouissement. Les niveaux importants "jusqu’à 13m de haut dans certains casiers, présentent un risque majeur de rejet dans le milieu naturel et d’instabilité des massifs de déchets", alerte la préfecture.Autre manquement observé : "le bassin BEP2 contient toujours des lixiviats en attente de traitement". Le syndicat mixte Ileva, mise en demeure le 23 octobre, dispose d’un an pour se conformer à la réglementation et à ses frais.Par ailleurs, du 26 octobre au 27 novembre 2020, le Syndicat mixte de traitement des déchets des micro-régions Sud et Ouest a lancé une enquête publique sur le projet de Pôle Déchets Sud . Le projet comprend notamment la construction de chaudières d’incinération de combustible solide de récupération préparé à partir des déchets.