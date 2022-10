A la Une .. CSR : Le Sydne reçoit Albioma au sujet de la création d'un four dédié à Bois Rouge

Voici le communiqué du Sydne : Par NP - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 18:07

Le Président Daniel ALAMELOU, les vice-présidents, ainsi que les élus délégués du SYDNE ont reçu ce matin M. Frédéric MOYNE, PDG d'ALBIOMA, M. Pascal LANGERON, DGA en charge des activités de La Réunion et de Mayotte, afin qu'ils présentent le dossier de valorisation énergétique du CSR (Combustible Solide de Récupération) par la création d'un four dédié à Bois Rouge.



Le CSR est produit grâce au traitement et à la valorisation des déchets ménagers ainsi que des encombrants du Nord et de l'Est de l'île.



Il doit être ensuite utilisé pour la valorisation énergétique.



Ce sujet fait partie des priorités des élus du SYDNE et d'autres rencontres sont attendues dans les prochaines semaines.