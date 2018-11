Gilets Jaunes CSMF: Situation grave et urgente à La Réunion, des conséquences pour les patients Communiqué de la CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français) sur la situation à La Réunion :

La CSMF a été alertée par les médecins et les professionnels de santé de l'île de la Réunion sur la situation particulièrement grave qu'elle traverse en ce moment à la suite des mouvements sociaux.



À la Réunion, l'île est paralysée depuis une dizaine de jours, les écoles sont fermées et les routes sont coupées en journée. La nuit, durant les cinq jours du couvre-feu, la permanence de soins a tout de même été assurée par les médecins libéraux malgré l'insécurité.



L'activité des médecins et autres professionnels de santé s'en trouve très ralentie, voire nulle avec les conséquences que cela peut avoir pour les patients. Les déplacements au domicile des patients sont difficiles et même impossibles dans certains secteurs ; certains professionnels de santé ont été agressés et leurs cabinets vandalisés.



La CSMF appelle le gouvernement à agir au plus vite pour que la situation rentre dans l'ordre. Les patients réunionnais doivent pouvoir bénéficier des soins que nécessite leur état de santé, tant pour des soins à domicile que dans les cabinets médicaux.

