CSG prélevée à tort : Daniel Faivre obtient gain de cause auprès de sa caisse retraite

Le président de l’association solidarité inter-génération a été victime d'un prélèvement à tort de sa caisse de retraite complémentaire. S’il a obtenu gain de cause, et le remboursement des sommes prélevées, il invite tous les retraités à vérifier qu’ils ne sont pas dans la même situation et à réagir si tel était le cas. Par GD - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 13:23





La seule chose certaine, c’est que cela fait trois ans que sa caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco Malakoff Humanis finit par lui rembourser les sommes indûment prélevées accompagnées d’une lettre d’excuses. Car avec Daniel Faivre, la caisse de retraite complémentaire est mal tombée.



Le Saint-Leusien, président de l’association solidarité inter-génération, aide toutes les personnes en difficulté dans leurs démarches administratives. Il est donc parfaitement au fait des cotisations, de leur fonctionnement et surtout de leur légalité. C’est pour cela que, lorsqu’il a lu le courrier lui réclamant 67,32€ pour la période du 1er janvier au 28 février, son sang n’a fait qu’un tour.



Alors que ses revenus 2020 étaient inférieurs à ceux de 2019 et que, surtout, il restait sous la barre des 13.450 euros annuels, son allocation ne pouvait pas être soumise à des cotisations retraite. Il a pourtant été prélevé au titre de la cotisation d’assurance maladie, la CSG, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution de solidarité pour l’autonomie.



Il n’a pas hésité à s’adresser aux ministères des Outre-mer, qui a écrit au Group Malakoff Humanis. Il a été remboursé depuis...



Combien de personnes victimes de cette erreur?



Ce qui empêche Daniel Faivre de reprendre le cours de sa vie, c’est de savoir que peut-être des milliers de retraités à La Réunion sont victimes de la même retenue d’argent. Il appelle donc les retraités à être vigilants à la réception de leurs courriers de leur caisse de retraite.



"L’appel que je lance est pour ceux qui ont eu entre 5 et 8% de prélevés. Souvent ils ne lisent pas leurs feuilles. Là, j’ai fait rembourser des gens pour des retraites entre 2000 et 2002 qui avaient été trop pris", assure-t-il.



Pour cette raison, il propose à ceux qui vivent la même situation de se rapprocher de son association. "Le mieux c’est qu’ils passent par moi. J’ai établi un lien direct avec la directrice d'Agirc-Arrco Malakoff Humanis. Je l’ai au téléphone une fois par semaine", explique-t-il.



