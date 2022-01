A la Une . CSA : 5 sites porno en sursis, d'autres pourraient être ciblés

Le CSA a mis en demeure 5 sites pornographiques qui n'avaient pas mis en place de dispositif pour empêcher les mineurs d'y accéder. Des constatations d'huissiers vont être faites prochainement en vue d'une saisine du tribunal. Le gendarme des médias révèle que d'autres sites similaires pourraient être bientôt concernés par la même procédure. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 15:05

Le CSA prend actuellement les mesures nécessaires pour porter devant le tribunal judiciaire leur demande de suspension de certains sites pornographiques en France. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure 5 sites pour adultes car ils ne bloquaient pas leur accès aux mineurs. PornHub, Tukif, xHamster, xVideos et XNXX sont concernés par la mise en demeure.



Le CSA est maintenant chargé du contrôle des contenus sur Internet après avoir fusionné avec Hadopi pour devenir l'Arcom. Roch-Olivier Maistre est le président de cette nouvelle entité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



Il s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview sur France Info ce matin. Le président de l'Arcom explique que la procédure est toujours en cours : "Nous allons regarder les réponses qui nous ont été apportées par les sites. En fonction, nous allons opérer de nouvelles constatations d'huissier pour voir si la situation a évolué ou pas. Si ce n'est pas le cas, nous saisirons le tribunal judiciaire pour qu'il prononce la suspension de ces sites auprès des fournisseurs d'accès internet."



Roch-Olivier Maistre ajoute que la procédure démarrée en décembre n'est pas forcément la dernière : "L'histoire ne s'arrête pas à nos mises en demeure du mois de décembre. Il pourrait y avoir d'autres sites."



Pourquoi interdire des sites pornographiques ?



Le CSA les avait mis en demeure au début du mois et avait prévenu que la sanction serait le blocage total de l’accès à ces sites pour tous les Français à partir du 27 décembre 2021.



L’autorité cible ces 5 sites pornographiques car ils n’ont pas de dispositif de contrôle pour empêcher l’accès aux moins de 18 ans : “Nous en appelons à la responsabilité des opérateurs qui se doivent de mettre en place les dispositifs nécessaires pour empêcher l’accès des mineurs à leur contenu . ”



Les internautes ont déjà des parades



Les réseaux privés virtuels (VPN) sont déjà fréquemment utilisés. Ils permettent de se faire passer pour un internaute venu d’un autre pays. Certains l’utilisent déjà, notamment pour des sites de streaming comme Netflix pour accéder au catalogue complet de films et de séries.



La France est le seul pays à interdire l’accès à quelques sites internet pornographiques. Il suffira donc de se faire passer pour un internaute de n’importe quel autre pays. Les VPN sont devenus très populaires ces dernières années et il devient difficile d’en trouver qui soient efficaces.



L’autre dispositif sur lequel ont déjà planché les internautes est le modificateur de DNS. Mais il faut se plonger dans les paramètres de son ordinateur et modifier les protocoles de connexion. La sécurisation des consultations internet n’est alors plus garantie.







