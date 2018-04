CRPM: Une table ronde avec les différents acteurs de la pêche réunionnaise

Le Comité des Pêches soutient le mouvement initié par le Collectif des Femmes de Pêcheurs de La Réunion samedi après-midi au Port. Afin d’apporter au plus vite des réponses aux différentes questions soulevées, le Comité des Pêches rassemblera les différents acteurs du secteur de la pêche réunionnaise (DMSOI, OPPAR et ARIPA) à participer à une table ronde au Comité des Pêches et en présence des pêcheurs et ce, dès le début semaine.



« La situation est devenue critique pour nombre de familles. Nous n’avons pas le temps d’attendre, il faut agir et proposer des solutions durables, qui permettent aux pêcheurs de vivre dignement de leur travail. Je suis persuadé qu’avec une réelle volonté des acteurs du secteur et en unissant nos forces, des solutions pérennes peuvent être trouvées. » Bertrand Baillif – Président du Comité des Pêches de La Réunion



Les points abordés seront la régulation du prix du poisson à La Réunion mais aussi un éclaircissement sur les montants, les modalités de répartition, de distribution, et les dates de versements des dernières aides aux appâts annoncées, qui à ce jour, restent un point opaque pour la profession.





Le Comité des Pêches de La Réunion