Société CROUS: Etudiants et futurs bacheliers, n’attendez pas le 31 mai La campagne de demande de bourses et de logements au CROUS est bientôt terminée. Ci-dessous le communiqué :

LA CAMPAGNE DE DEMANDE DE BOURSES ET DE LOGEMENT BIENTÔT CLÔTURÉE



Etudiants et futurs bacheliers, n’attendez pas le 31 mai pour saisir votre dossier et adresser les pièces.



Comme chaque année, la campagne de demande de bourses et/ou de logement a démarré le 15 janvier pour prendre fin au 31 mai.



Cette année, nombreux encore sont les bacheliers et étudiants à faire cette démarche hors délai alors qu’elle permet un réel accompagnement de la vie étudiante.



Le Dossier Social Etudiant (DSE) du Crous de La Réunion c’est :

Le paiement de la bourse dès le mois d’août,

L’exonération de la Contribution de la Vie Etudiante (plus de 90 €),

L’éxonération des frais d’inscription (plus de 200 € en moyenne),

L’accès à un logement moins cher,

Des facilités pour le passeport mobilité



Pourquoi se priver d’autant d’avantages ?

Pour en bénéficier, il est important de constituer son DSE et de fournir toutes les pièces justificatives avant le 31 mai.

Alors lâche ta console et saisis ton dossier maintenant sur :

www.messervices.etudiant.gouv.fr Comme chaque année, la campagne de demande de bourses et/ou de logement a démarré le 15 janvier pour prendre fin au 31 mai.Cette année, nombreux encore sont les bacheliers et étudiants à faire cette démarche hors délai alors qu’elle permet un réel accompagnement de la vie étudiante.Le Dossier Social Etudiant (DSE) du Crous de La Réunion c’est :Le paiement de la bourse dès le mois d’août,L’exonération de la Contribution de la Vie Etudiante (plus de 90 €),L’éxonération des frais d’inscription (plus de 200 € en moyenne),L’accès à un logement moins cher,Des facilités pour le passeport mobilitéPour en bénéficier, il est important de constituer son DSE et de fournir toutes les pièces justificatives avant le 31 mai.Alors lâche ta console et saisis ton dossier maintenant sur :

Zinfos974 Lu 430 fois





Dans la même rubrique : < > Le préfet lance l'opération "Déposez vos armes" TCO : Le point actualisé sur les transports scolaires dans l'Ouest