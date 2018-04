Société CRGT : Le point sur la situation du réseau routier Ci-dessous le point du CRGT sur la situation du réseau routier

SECTEUR NORD : RN1 Route du Littoral, circulation basculée sur les voies côté mer. Gestion en cours pour affecter deux voies vers l’Ouest et une vers le Nord.

RN2 Ste Marie sortie ravine des Chèvres sens Nord/Est (sous l’échangeur), présence de boue sur chaussée, route coupée. Travaux de nettoyage prévus ce jour.

RD51 Ste Suzanne du PR8 au PR10, circulation très difficile, chaussée inondée par endroit.

RD60 St Denis, arbres sur chaussée, circulation difficile.

SECTEUR SUD : RN1 Etang Salé, bretelles de sortie les Sables sens N/S et S/N submergées et fermées.

RN2 de St Pierre à St Philippe, nombreux nids de poule. Travaux de nettoyage en cours. Circulation possible.

RN3 du Tampon à la Plaine des Cafres, travaux de nettoyage en cours. Circulation possible.

RN5 Route de Cilaos, suite nombreux éboulis, coulées de boue et dégâts sur radiers de la piste, route fermée jusqu’à nouvel ordre. Radiers de la piste d’Ilet Furcy emportés, travaux en cours pour rétablir la circulation + sur le reste de l’itinéraire, travaux de dégagement et de nettoyage en cours. RN1A de St Leu à Etang Salé, chaussée inondée et nombreuses zones boueuses, route fermée dans les deux sens.

RN2001 St Louis entre le Gol et Pont Mathurin inondée et fermée radier du Gol fermé travaux de réparation à prévoir.

RD3 Radier du Ouaki à St Louis emporté et fermé jusqu’à nouvel ordre.

RD11/RD17 Etang Salé les Hauts routes submergées et fermées. Attente décrue pour reconnaissance

RD32 rte plaine des Grègues St Joseph, éboulis+ dégradations de la chaussée. Route fermée.

RD400 St Pierre / Le Tampon, chaussée inondée. Attente décrue

RD11 et RD18 Etang Salé, inondation routes fermées. Attente décrue

RD11 Etang Salé PR 15+700, mur soutènement effondré. Circulation difficile par alternat.

RD38 St Pierre, inondation, route fermée. Attente décrue pour reconnaissance

RD3 St Pierre, le Tampon, Petite Ile et St Joseph, Ligne Paradis, chutes de pierres et inondation, routes fermées.

RD242 Cilaos, éboulis, route fermée. SECTEUR OUEST : RN1A St Leu ravaine Bagatelle face au Cimetière, une partie de la route a été emportée (côté mer) + zone boueuse. Circulation impossible. Circulation déviée par RD11 dans les deux sens jusqu’à nouvel ordre.

RD13 St Leu PR 7+900, radier détruit. Circulation impossible. Travaux à prévoir.

RD3 St Leu, éboulis+divers. Route fermée. route impraticable entre Le Plate et la Chaloupe ainsi que Le Plate et les Avirons

RD11 St Leu ravine Dutrou, gardes corps arrachés + dégradation de la chaussée. Circulation difficile.

RD 4 St Paul, du PR3 au PR 19+900, radiers submergés. SECTEUR EST : RN2 de Bel Air Ste Suzanne à St Benoît sens Nord/Est, circulation possible. Voie de droite neutralisée depuis Quartier Français pour travaux de nettoyage et de dégagement.

RD48 rte de Salazie fermée jusqu’à nouvel ordre. Travaux de purges en cours sur plusieurs secteurs.

RD3 St Benoit, radiers submergés, routes coupées.

RD57 et RD57E Ste Rose, radiers submergés, routes coupées.





