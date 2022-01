CRC : Prolongation de la prise en charge des consultations de psychologues

Face à la 5ème vague du Covid-19 et prenant en compte l’impact de ce contexte sur la santé mentale, le Groupe CRC a décidé de prolonger en 2022 le dispositif de remboursement des consultations psychologiques mis en place par le Groupe en 2021. Ainsi, le Groupe CRC s’engage à prendre en charge le remboursement, au 1er euro, des consultations de psychologues jusqu’à 4 consultations, par bénéficiaire, dans la limite de 60 euros par séance, pour les consultations réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars 2022.



Suis-je concerné ?



L'ensemble des contrats collectifs de base frais de santé de la CRP (Institution de prévoyance membre du Groupe CRC) est concerné par cette mesure exceptionnelle. Cette mesure vient se rajouter aux prestations déjà couvertes par votre contrat de base obligatoire frais de santé. Cela concerne également les contrats individuels et collectifs frais de santé assurés par Mutuelle Malakoff Humanis ou par Malakoff Humanis Prévoyance et distribués par le Groupe CRC Courtage.



Qui sont les professionnels concernés ?



Vous être libre du choix de votre psychologue. Celui-ci devra disposer du titre de « psychologue » tel que défini par la législation et la réglementation en vigueur et être inscrit sur le répertoire de l’Agence Régionale de Santé (liste ADELI). Vos consultations peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance (consultations/téléconsultations)



Comment me faire rembourser ?



La facture justificative devra comporter à minima :

- Nom, Prénom, N° de Sécurité Sociale du bénéficiaire des soins (sans rature)

- L’identification du psychologue avec son numéro ADELI

- La date de la consultation

- La mention : Acquittée ou réglée



La demande du remboursement devra être adressée à prestations.assurances@groupecrc.com



Cette mesure s’inscrit dans la continuité des services proposés par le Groupe CRC en matière de santé mentale.



Une ligne d’écoute du lundi au vendredi de 9h à 17h



Parce que l’écoute a un impact positif sur la santé mentale, et dans la continuité des services proposés par le Groupe depuis le début de la crise sanitaire, le dispositif de prévention au service de nos clients par l’intermédiaire d’une ligne d’écoute est également maintenu.



Cette ligne permet aux clients d’avoir un espace pour partager leurs difficultés à faire face au contexte actuel ou à un évènement stressant ou difficile.

> Nos experts sont à votre écoute au 0692 005 004