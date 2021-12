CPME Réunion : Eric Leung passe le flambeau à Gérard Lebon

Lors de son Conseil d’administration du mercredi 8 décembre, la CPME a élu un nouveau président.



Après 3 années passées à la tête du premier syndicat interprofessionnel d’entreprises de La Réunion, Eric Leung a souhaité se retirer pour poursuivre son engagement autrement. Il reste évidemment administrateur de la CPME.



Sa présidence a été notamment marquée par une série de graves crises économiques avec les Gilets Jaunes et la COVID, durant laquelle la CPME a montré sa capacité à accompagner, défendre et représenter le tissu des TPE-PME réunionnaises. Pour lui succéder, le Conseil d’administration a choisi à l’unanimité Gérard Lebon, une figure connue des acteurs économiques de La Réunion. La vice-présidente aux affaires sociales, Solenn REMONGIN, a été élue pour prendre la succession de Gérard Lebon à la présidence de la stratégique Commission des mandats.



Les premiers mots de Gérard Lebon ont été pour remercier Eric Leung et le Conseil d’administration qui ont su maintenir l’influence de la CPME dans le paysage économique, à l’écoute des entrepreneurs. Il entend poursuivre les actions engagées pour accompagner et défendre les entreprises réunionnaises dans la crise économique et sociale actuelle, face au mur de dettes qu’elles ont accumulées, à l’inflation, aux difficultés de recrutement et aux incertitudes de la relance.



Gérard Lebon annonce : « j’entends inscrire ma Présidence dans une action de proximité forte avec les entreprises réunionnaises et porter leur voix dans le cadre du dialogue social ».



Gérard Lebon en quelques mots : né en février 1969 à Saint-Denis de La Réunion, Gérard est diplômé d’un Master de l’IAE de La Réunion. Chef d’entreprise depuis 1998, il dirige plusieurs sociétés de commerce de proximité, dans l’automobile et deux stations-services. Il est d’ailleurs Président du SRESS depuis 2007.