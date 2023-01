COVID le retour des chefs !

Je ne suis ni sociologue, ni psychologue, ni expert RH, je suis juste un manger, un cadre parfois « de base », parfois « supérieur » au bon gré des besoins…



Depuis quelques temps , bon nombre d’articles ou de reportages viennent nous parler de la grande démission, du souhait pour les salariés de se reconvertir dans un monde qui est plus simple, plus sein, plus essentiel, dans un monde qui leur convient mieux.





La cause ? Ce satané COVID! Mais qu’a réellement changé le COVID? Est ce qu’il nous a juste fait comprendre que nous souhaitons autre chose pour notre vie ou a t’il juste permis à nos dirigeants de changer la donne, de se sentir tout permis et de dégoûter leurs salariés ?



Qui dit COVID, dit télétravail dans nos administrations ou grandes sociétés.



Tout le monde le dit, pour que cette modalité de travail ne soit délétère pour personne, elle doit être basée sur la confiance envers le salarié!



Mais la confiance de vitrine cache souvent une arrière boutique de « flicage ». Nos dirigeants ne supportent pas de ne plus avoir le regard contant sur leurs salariés. Ils ont fait preuve de réactivité et d’ingéniosités pour observer de loin et sévir au moindre écart supposé.



On peut citer ces logiciels qui permettent de savoir à la seconde prés si un assistant est connecté à un dossier ou pas. Ces outils étaient déjà là avant, mais c’était avant, quand on se restreignait, quand le collectif avait conscience qu’il est indécent, contreproductif et parfois illégal d’analyser le travail de ses collaborateurs à la seconde près.



Aujourd’hui, miracle, les frustrations sautent, nos dirigeants peuvent faire exploiter ces données. Ils le peuvent oui, car une baisse de productivité sur une journée, une absence de connection sur un dossier pendant 10 minutes peuvent être le signe d’isolement professionnel d’une pauvre employée. Même en arrière boutique les rideaux de bienveillance peuvent être tendus pour cacher les investigations désuètes d’humanité.



Et puis au fil de cette protection acharnée du salarié, le dirigeant pourrait tomber sur des éléments de preuve qui font de ce salarié gênant depuis des années, un salarié qui a eu des failles dans son activité… le 15 novembre 2023 de 15h00 à 15h30.



Et puis… non, nous le pouvons pas appliquer ces contrôles aux seuls télétravailleurs, nous serions dans la discrimination. Alors appliquons les à tous les salariés au nom de l’équité de traitement.



Bon nombre d’entreprises ont aussi changé sur le terrain des arrêts maladie. Avant le télétravail, un salarié souffrant bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie. Durant cette période légale d’arrêt de travail il pouvait se faire soigner, reprendre des forces, soulager ses douleurs… mais ça c’était avant… Le salarié malade aujourd’hui se voit poser la question : « Tu ne pouvais pas te mettre en télétravail plutôt? Au moins tu aurais fait ce que tu pouvais! »



Nous en sommes même à des salariés qui font eux même la proposition du télétravail à leur manager ! Par conscience professionnelle? Par peur du jugement?



Pour être considéré comme un brave? Pour pouvoir bénéficier pleinement des primes de résultats?



Mais tout cela n’existe pas me direz vous, les protocoles et lois sur le télétravail l’empêchent!!!



En plein confinement forcé, il a fallu contacter les salariés sur leurs téléphones personnels, garder le contact avec tous les moyens du bord. Si tout s’est fait sans restrictions, sans aucun risque pour l’employeur, pourquoi ne pas faire perdurer ces pratiques de crise si pratiques, si efficaces…. Un salarié joignable 24h/24, en congés ou pas, c’est tellement plus confortable. Un refus de sa part ne serait qu’un manque de bonne volonté et d’engagement non?



Toutes ces mesures doivent être subies et mise en œuvre par les bras armés des directions : les managers. Bienheureux, ceux qui rêvaient d’obtenir ces délégations et qui se sentent missionés de nouveaux super-pouvoirs. Pour les autres managers et employés, ce sera la souffrance en sourdine, le dégoût de son job, ou la grande démission pour les plus chanceux.