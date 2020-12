A la Une . COVID à La Réunion : Un nouveau décès

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce lundi 14 décembre 2020 un décès lié à la covid-19. Hospitalisé au CHU, le patient était âgé de plus de 70 ans et présentait d’importantes comorbidités. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 18:33 | Lu 1411 fois

Les autorités présentent leurs sincères condoléances à la famille.Par ailleurs, les autorités confirment 103nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion du 12 décembre au 14 décembre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 34 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 8 534 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Sur les nouveaux cas annoncés :



- 99 cas sont investigués :

- 90 cas sont classés autochtones.

- 9 cas sont classés importés.

- 4 cas sont en cours d’investigation ou font l’objet d’analyses complémentaires.



Au vue de la situation épidémiologique, les professionnels de santé libéraux ont décidé de mettre en veille les centres ambulatoires covid. Ceux-ci pourront être réactivés en cas d’intensification de la circulation virale.



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent à l’ensemble de la population réunionnaise l’importance d’appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque, limitation au maximum des contacts sociaux à 6 personnes, utilisation de l’application TousAntiCovid …). Ces mesures sont essentielles pour freiner l’épidémie dans l’île.







